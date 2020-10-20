На Харківській набережній Kia Sorento збив огорожу і впала в річку «Харків». За кермом була дівчина, як можна побачити на фото, з нею все добре. Рятувальники на місці.

ДТП сталося близько 12:50 20 жовтня біля будинку за адресою Харківська набережна 7/9, розповів представник ГСЧС Ігор Лупандін. За його словами, жінку витягли за допомогою драбини і троса. Зараз вирішують, хто буде витягати з річки авто. На місці знаходиться поліція.

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34-річна водій не постраждала, її не госпіталізовували, повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Причина події не відома. Дівчина твереза, в машині була одна.

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