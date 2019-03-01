Для этого умельцы потратили полтора года.

1 марта из ворот реставрационной мастерской Харьковского технического клуба “Самоходъ” выехал уникальный ретро-автомобиль ГАЗ M-20 “Победа”. Его кузов окрашен в два цвета: темно-коричневый снизу и светло-бежевый сверху. Кожаная обивка в салоне – такой же палитры. Автомобиль восстанавливали полностью, что называется “по винтику”.

Эта “Победа” имеет интересную историю. Больше информации о машине – в ближайшее время.

Напомним, что Mercedes-Benz как у Папы Римского зарегистрировали в Хмельницком.