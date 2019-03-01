Для цього умільці витратили півтори року.

1 березня з воріт реставраційної майстерні Харківського технічного клубу “Самоходъ” виїхав унікальний ретро-автомобіль ГАЗ M-20 “Победа”. Його кузов пофарбований у два кольори: темно-коричневий знизу та світло-бежевий зверху. Шкіряна обивка в салоні – такої ж палітри. Автомобіль відновлювали повністю, що називається “по гвинтику”.

Ця “Победа” має цікаву історію. Більше інформації про машину – найближчим часом.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz як у Папи Римського зареєстрували в Хмельницькому.