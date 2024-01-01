В Херсоне начнут укладывать ровный асфальт

Пополнение машинно-тракторного парка городского коммунального хозяйства осуществлено в рамках программы международной технической помощи японским агентством международного сотрудничества JICA. Как сообщает мэрия, благодаря такому проекту громада Херсона получила 14 единиц техники.

До этого асфальтоукладчиков Херсон не получал. Более того, в транспортных траншах бесплатной помощи Украине этот сегмент спецтехники отсутствует. Тракторы, грузовики, автобусы, автогрейдеры, экскаваторы и бульдозеры поступают регулярно, а вот асфальтоукладчики – редкость.

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Модель Vogele Super 1603-3 относится к высокопроизводительным универсальным машинам. Здесь не классика в гусеничном исполнении ходовой базы, а колесная версия. Благодаря этому и небольшим габаритам этот асфальтоукладчик имеет высокую маневренность и может выполнять задачи в сжатых условиях операционной зоны, в т.ч. в ангарах, складских помещениях, промышленных крытых стоянках транспорта и тому подобное.

Super 1603-3 способна укладывать до 18 м/мин полотна, что считается хорошим показателем для такого класса машин. Ширина - 3265 мм. Колесная модель менее производительная от гусеничной, нет такой ширины укладки, но она выигрывает в случаях, когда необходимо укладывать небольшие и не толстые слои асфальтной смеси.

В Херсонский дорожный коммунхоз прибыл асфальтоукладчик Vogele Super 1603-3. Фото: Мэрия Херсона

Работу ходовой базы, транспортера, прессовальной плиты обеспечивает дизельный двигатель Cummins QSB 4.5 - C155 экологического класса Евро-3. Он выдает на-гора 158 л.с., может в транспортном режиме двигаться вдвое быстрее операционной скорости – 33 м/мин.

Новая машина уже готова к операционной работе на ремонте улиц Херсона, что не только нуждаются в обновлении от физического износа, но испытывают значительные повреждения от атак россиян.