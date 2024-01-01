В Херсоні почнуть укладати рівний асфальт

Поповнення машинно-тракторного парку міського комунального господарства здійснено в рамках програми міжнародної технічної допомоги японським агентством міжнародного співробітництва JICA. Як повідомляє мерія, завдяки такому проєкту громада Херсона отримала 14 одиниць техніки.

До цього асфальтоукладальників Херсон не отримував. Більше того, в транспортних траншах безплатної допомоги Україні цей сегмент спецтехніки відсутній. Трактори, вантажівки, автобуси, автогрейдери, екскаватори та бульдозери надходять регулярно, а ось асфальтоукладачі – рідкість.

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Модель Vogele Super 1603-3 належить до високопродуктивних універсальних машин. Тут не класика у гусеничному виконанні ходової бази, а колісна версія. Завдяки цьому та невеличким габаритам цей асфальтоукладальник має високу маневровість та може виконувати завдання в стислих умовах операційної зони, у т.ч. в ангарах, складських приміщення, промислових критих стоянках транспорту тощо.

Super 1603-3 спроможна укладати до 18 м/хв полотна, що вважається гарним показником для такого класу машин. Ширина - 3265 мм. Колісна модель менш продуктивна від гусеничної, немає такої ширини укладки, але вона виграє у випадках, коли необхідно укладати невеликі та не товсті шари асфальтної суміші.

До Херсонського дорожнього комунгоспу прибув асфальтоукладальник Vogele Super 1603-3. Фото: Мерія Херсона

Роботу ходової бази, транспортера, пресувальної плити забезпечує дизельний двигун Cummins QSB 4.5 - C155 екологічного класу Євро-3. Він видає на-гора 158 к.с., може в транспортному режимі рухатися удвічі швидше від операційної швидкості – 33 м/хв.

Нова машина вже готова до операційної роботи на ремонті вулиць Херсона, що не тільки потребують оновлення від фізичного зносу, але зазнають значних пошкоджень від атак росіян.