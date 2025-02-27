В Херсоне перестали принимать экзамены для получения "прав"

Из-за ситуации безопасности, сложившейся на территории Херсонской области, МВД приостановило принятие практических экзаменов в сервисном центре МВД №6541 города Херсон.

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Поскольку практический экзамен проводится на дорогах общего пользования., невозможно создать безопасные условия, а соответственно– гарантировать сохранение жизни и здоровья граждан и трудящихся.“ Как только ситуация в области изменится– сервисные центры МВД вернутся к вопросу проведения практических экзаменов в Херсоне”, обещают в главном сервисном центре МВД.

Вместе с тем, несмотря на постоянные угрозы, жизнь в регионе продолжается. Люди нуждаются в восстановлении утраченных и уничтоженных документов. Также есть спрос на регистрационные действия с транспортными средствами, особенно в целях обороны.“ Мы постоянно прикладываем максимум усилий, чтобы создать безопасные условия для посетителей и работников”, уверяют в главном сервисном центре МВД.

Просмотреть адреса всех ближайших сервисных центров МВД, в том числе и тех подразделений, которые проводят экзаменационную деятельность, можно на сайте главного сервисного центра МВД