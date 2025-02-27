В Херсоні перестали приймати іспити для отримання "прав"

Через безпекову ситуацію, що склалася на території Херсонської області, МВС призупинило прийняття практичних іспитів у сервісному центрі МВС № 6541 міста Херсон.

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Оскільки практичний іспит проводиться на дорогах загального користування, неможливо створити безпечні умови, а відповідно – гарантувати збереження життя та здоров’я громадян та працівників. “Щойно ситуація в області зміниться – сервісні центри МВС повернуться до питання проведення практичних іспитів у Херсоні”, обіцяють у головному сервісному центрі МВС.

Разом з тим, попри постійні загрози, життя в регіоні продовжується. Люди потребують відновлення втрачених і знищених документів. Також є попит на реєстраційні дії з транспортними засобами, особливо у цілях оборони. “Ми постійно прикладаємо максимум зусиль, аби створити безпечні умови для відвідувачів та працівників”, запевняють у головному сервісному центрі МВС.

Переглянути адреси всіх найближчих сервісних центрів МВС, зокрема і тих підрозділів, які проводять екзаменаційну діяльність, можна на сайті головного сервісного центру МВС.