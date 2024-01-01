У Херсоні пенсіонер пішов до магазину та склав теорію на "права"

Вікторові Іллічеві 73 роки. Він звернувся до адміністратора сервісного центру МВС Херсона з проханням допомогти взяти талон для складання теоретичного іспиту.

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Співробітники та відвідувачі дуже здивувались, коли дізнались, що чоловік пройшов самопідготовку та з першої спроби склав теоретичний іспит для отримання посвідчення водія.

«Я і не хвилювався зовсім. Ходив до магазину, а на зворотній дорозі зайшов до вас», - розповідає чоловік, - «Дивлюся черга не велика, та й вирішив скласти іспит». Його вітали всі присутні та щиро раділи за нього!

Тепер Вікторові Іллічеві потрібно успішно скласти практичний іспит. А статистикою це вдається лише третього разу.