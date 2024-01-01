В Херсоне пенсионер пошел в магазин и сдал теорию на "права"

Виктору Ильичу 73 года. Он обратился к администратору сервисного центра МВД Херсона с просьбой помочь взять талон для сдачи теоретического экзамена.

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Сотрудники и посетители очень удивились, когда узнали, что мужчина прошел самоподготовку и с первой попытки сдал теоретический экзамен для получения водительского удостоверения.

"Я и не волновался совсем. Ходил в магазин, а на обратной дороге зашел к вам", - рассказывает мужчина, - "Смотрю очередь не большая, и решил сдать экзамен". Его приветствовали все присутствующие и искренне радовались за него!

Теперь Виктору Ильичу нужно успешно сдать практический экзамен. А статистике это удается только в третий раз.