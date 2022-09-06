Война – не лучшее время для шика, но так считают не все. Те, кто смог купить дорогой автомобиль до начала боевых действий, сейчас может им наслаждаться.

На днях в Хмельницком зафиксировали на видео свеженький Роллс-Ройс, стоимость которого составляет 500 000 долларов. Речь идет о Rolls-Royce Ghost 2022 модельного года, продажи которого стартовали в конце прошлого года.

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Как видно по номерам, владелец украинского “Роллса” из Винницкой области решил стать не только одним из первых владельцев этого авто в Европе, но и подчеркнул это номерным знаком. Кстати, эта номерная табличка официально стоит 36 тысяч гривен.