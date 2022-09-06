Війна – не кращий час для шику, але так вважають не всі. Ті, хто спромігся придбати дорогий автомобіль до початку бойових дій, зараз може ним насолоджуватись.

Днями у Хмельницькому зафіксували на відео свіженький Роллс-Ройс, вартість якого сягає 500 000 доларів. Мова йде про Rolls-Royce Ghost 2022 модельного року, продажі якого стартували наприкінці минулого року.

Читайте також: Шпигуни вперше сфотографували салон електричного Rolls-Royce

Як видно за номерами, власник українського “Роллсу” з Вінничини вирішив бути не лише одним із перших власників цього авто у Європі, а ще й підкреслив це номерним знаком. До речі, цей номерний знак коштує 36 000 гривень.

Нагадаємо, Rolls-Royce Ghost останнього покоління оснащено 12-циліндровим бензиновим мотором потужністю 570 кінських сил. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год, а розгін від 0 до 100 км на годину становить 4,8 секунди.