В западноукраинском областном центре заметили тюнингованный кроссовер Lamborghini на тернопольских номерах.

В Хмельницком засветился еще один Lamborghini Urus. Кроссовер на тернопольских номерах выделяется еще и интересным тюнингом.

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Lamborghini Urus получил кузовной обвес от TopCar Design. Показательно, что это не первый кроссовер с тюнингом от этого ателье в Украине – ранее подобный автомобиль появился в Киеве.

Кроссовер Lamborghini выпущен в 2019 году. Автомобиль оборудован 4,0-литровым 650-сильным V8 твин-турбо и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с и развивать 305 км/ч.