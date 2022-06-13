В західноукраїнському обласному центрі помітили тюнінгований кросовер Lamborghini на тернопільських номерах.

У Хмельницькому засвітився ще один Lamborghini Urus. Кроссовер на тернопільських номерах виділяється ще й цікавим тюнінгом.

Читайте також: У Києві евакуювали Lamborghini Urus за порушення правил паркування

Lamborghini Urus має кузовний обвіс від TopCar Design. Варто відзначити, що це не перший кросовер з тюнінгом від цього ательє в Україні – раніше подібний автомобіль з’явився в Києві.

Кроссовер Lamborghini випущений в 2019 році. Авто обладнане 4,0-літровим 650-сильним V8 твін-турбо та здатне розганятися до 100 км/год за 3,6 с і розвивати 305 км/год.