Штучне зменшення кількості місць для паркування провокує водіїв на порушення правил. Київська влада заробляє на цьому використовуючи евакуатори.

Учора зелену Lamborghini Urus з Великої Васильківської забрали на штрафмайданчик за порушення правил паркування.

Читайте також: У січні паркування у центрі столиці обійшлось киянам в 7,3 млн грн

На фото видно, що на тротуарі є величезна кількість місця і при цьому правила дорожнього руху дозволяють парковку на тротуарі. Але чиновники з КМДА вирішили, що кількість місць для паркування потрібно штучно обмежити встановивши антипаркувальні стовпчики за рахунок платників податків.

Викуп кожного евакуйованого автомобіля обходиться водію приблизно у 2000 гривень. Лише невеликий відсоток з цієї суми йде до бюджету, а левова частка розподіляється між близькими до КМДА приватними структурами.

“Обмеження паркування біля пішохідних переходів (не ближче за 10 метрів) – надзвичайно важливе, воно діє з метою захисту життя і безпеки пішоходів. Lamborghini Urus знижувала оглядовість пішохідного переходу для інших водіїв і скорочувала час реакції на випадок раптового виходу людей на зебру”, - написав у своєму телеграмканалі заступник голови КМДА Костянтин Усов.