Вчера зеленую Lamborghini Urus из Большой Васильковской забрали на штрафплощадку за нарушение правил парковки.

Водитель Lamborghini Urus нарушил правила дорожного движения и парковался слишком близко к пешеходному переходу. За это владелец авто получил штраф, а автомобиль эвакуатором отвезли на штрафплощадку.

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“Ограничение парковки возле пешеходных переходов (не ближе 10 метров) – чрезвычайно важно, оно действует с целью защиты жизни и безопасности пешеходов. Lamborghini Urus снижала обзорность пешеходного перехода для других водителей и сокращала время реакции на случай внезапного выхода людей на зебру”, – написал в своем телеграм-канале заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Напомним, что выкуп эвакуированного автомобиля со штрафплощадки обходится водителю примерно в 2000 гривен, при этом штраф за нарушение правил парковки составляет 340 грн. Как отсудить деньги за эвакуированный автомобиль можно узнать по этой ссылке.