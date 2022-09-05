Во время автопробега суперкаров Supercar Owners Circle в Загребе молодой миллионер из Украины стал свидетелем одной из самых дорогих аварий 2022-го года.

В Хорватии разбили Pagani Zonda HP Barchetta за 15 миллионов евро. По иронии судьбы, прямо позади эксклюзивного гиперкара ехал Александр Слобоженко на своей Феррари.

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И хотя, судя по видео, молодой айтишник из Украины избежал ДТП, его автомобиль попал в объективы папарацци.

Александр Слобоженко и его Ferrari SF90 в Загребе до ДТП с участием Pagani

Просто перед аварией он ехал за гиперкаром Пагани, владелец которого не справился с управлением и столкнулся с Фордом.

Момент столкновения

В момент столкновения Форда и Пагани украинец ехал прямо позади

Напомним, владелец Ferrari SF90 Stradale завез ее в Украину за несколько дней до войны, а с началом вторжения 24-летний Слобоженко вывез другие свои суперкары сначала на Западную Украину, а затем в Польшу, где он сейчас и проживает.

А вот видео с парадного проезда суперкаров до печально известной аварии…