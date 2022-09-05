Під час автопробігу суперкарів Supercar Owners Circle у Загребі молодий мільйонер із України став свідком однієї із найдорожчих аварій 2022-го року.

У Хорватії розбили Pagani Zonda HP Barchetta за 15 мільйонів євро. За іронією долі, просто позаду ексклюзивного гіперкара їхав Олександр Слобоженко на своїй Феррарі.

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І хоча, судячи з відео, молодий айтішник з України уникнув ДТП, його автомобіль потрапив в об’єктиви папарацці.

Олександр Слобоженко і його Ferrari SF90 у Загребі до ДТП за участі Pagani

Просто перед аварією він їхав за гіперкаром Пагані, власник якого не впорався з керуванням і зіштовхнувся з Фордом.

Момент зіткнення

В момент зіткнення Форду і Пагані українець їхав просто позаду

Нагадаємо, власник Ferrari SF90 Stradale завіз її в Україні за кілька днів до війни, а з початком вторгнення 24-річний Слобоженко вивіз інші свої суперкари спочатку на Західну Україну, а потім – до Польщі, де він зараз і проживає.

А ось відео з парадного проїзду суперкарів до сумнозвісної аварії…