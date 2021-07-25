McLaren за 200 тисяч доларів відірвав бампер Kia.

24 липня в Києві на масиві Виноградар сталося ДТП з суперкаром McLaren 650S Spyder. Спорткар в другому ряду рухався по вулиці з більшою швидкістю за потік. Водій хотів втиснутись між першим рядом та жовтим Kia Stonic, однак керманич корейського авто почав повертати праворуч. Тому McLaren "не вліз" та боком зачепив жовте авто.

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В результаті аварії у Kia Stonic відірвано бампер, пом'яте праве переднє крило машини. Пошкодження McLaren 650S – з лівого боку: переднє та заднє крило, задній бампер. На щастя, ніхто з людей не постраждав. А от збитки, враховуючи вартість суперкара, будуть значні. І, виходячи з маневру Kia, його водій може бути визначений як один з винуватців аварії.

Фото ДТП з McLaren 650S Spyder в Києві:

McLaren 650S вироблявся з 2014 по 2017 рік, новим він продавався за 280 тисяч доларів США. Сьогодні подібне авто коштує близько 200 тисяч доларів.

Відео моменту ДТП з McLaren 650S Spyder в Києві: