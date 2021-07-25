McLaren за 200 тысяч долларов оторвал бампер Kia.

24 июля в Киеве на массиве Виноградарь произошло ДТП с суперкаром McLaren 650S Spyder. Спорткар во втором ряду двигался по улице с большей скоростью, чем поток. Водитель хотел втиснуться между первым рядом и желтым Kia Stonic, однако рулевой корейского авто начал поворачивать направо. Поэтому McLaren "не влез" и боком зацепил желтое авто.

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В результате аварии у Kia Stonic оторван бампер, помято правое переднее крыло машины. Повреждения McLaren 650S-с левой стороны: переднее и заднее крыло, задний бампер. К счастью, никто из людей не пострадал. А вот убытки, учитывая стоимость суперкара, будут значительные. И, исходя из маневра Kia, его водитель может быть определен как один из виновников аварии.

Фото ДТП с McLaren 650S Spyder в Киеве:

McLaren 650S производился с 2014 по 2017 год, новым он продавался за 280 тысяч долларов США. Сегодня подобное авто стоит около 200 тысяч долларов.

Видео момента ДТП с McLaren 650S Spyder в Киеве: