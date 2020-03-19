Проект был создан для продвижения выхлопных систем марки Armytrix. А рекламное видео о нем снимали в самом городе Ч.

Суперкар McLaren 650S с особой графикой среди развалин Припяти выглядит “в своей тарелке”. Да и на пустых неезженных дорогах чувствует себя свободно.

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Съемки видеоролика, посвященного McLaren 650S Chernobyl Design с титановой выпускной системой Armytrix, широким кузовом Liberty Walk/LBWK и дисками HRE проводились в чернобыльской зоне. Видео было создано украинской студией The Cars & G Production.

Этот McLaren 650S Spider – один из “публичных” украинских суперкаров. Автомобиль уже неоднократно появлялся на различных мероприятиях, вроде Super Cars Run, при этом каждый раз менял свой облик, благодаря тюнингу.

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