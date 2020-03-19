Проект був створений для промоції вихлопних систем марки Armytrix. А рекламне відео про нього знімали у самому місті Ч.

Суперкар McLaren 650S з особливою графікою серед руїн Прип’яті виглядає “у своїй тарілці”. Та й на пустих неїжджених дорогах почувається вільно.

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Зйомки відеоролика, присвяченого McLaren 650S Chernobyl Design з титановою випускною системою Armytrix, широким кузовом Liberty Walk/LBWK та дисками HRE проводились у чорнобильській зоні. Відео було створене українською студією The Cars & G Production.



Цей McLaren 650S Spider – один з “публічних” українських суперкарів. Автомобіль вже неодноразово з’являвся на різноманітних заходах, на зразок Super Cars Run, при цьому щоразу змінював свій вигляд, завдяки тюнінгу.

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