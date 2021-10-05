Крошечный кроссовер имеет мускулистые формы кузова и страшное имя, которое означает "удар".

Компания Tata Motors представила новинку, которую называет "абсолютно новым классом" и "первым компактным внедорожником в Индии" – Tata Punch.

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Индийский автопроизводитель сообщает, что дизайн Punch разрабатывался в студиях компании в Индии, Великобритании и Италии. Это намекает на то, что миниатюрный кроссовер намерены продавать только в Индии.

Punch предлагает удобные сиденья сзади для трех пассажиров, с щедрым пространством для ног и лучшим в своем классе местом на уровне плеч и бедер. Двери компакта открываются на 90 градусов для удобного доступа.

Кроссовер оснащен 1,2-литровым двигателем Revotron BS6 нового поколения. Миниатюрный кроссовер обещает высокую проходимость на бездорожье, благодаря большому дорожному просвету в 190 мм, способности преодолевать брод глубиной до 370 мм и автоматической трансмиссии с режимом TractionPro.

Системы безопасности Tata Punch включают, среди прочего, контроль тормозного хода (Brake Sway Control), впервые доступный на автомобиле такого класса, контроль угловой безопасности, двойные подушки безопасности, парковочную камеру сзади и крепления для детского кресла.

Фото: субкомпактный кроссовер Tata Punch / Tata

Punch также может похвастаться щедрым пространством в багажнике, который вмещает до 366 литров поклажи, а в салоне есть еще 25 отсеков и карманов для вещей. Кроссовер оснащен информационно-развлекательной системой с 7-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Кроме того, мультимедиа "понимает" голосовые команды простым языком.

Tata Punch предлагается с механической или автоматической трансмиссией, в одном из семи цветов кузова и с широкими возможностями для персонализации. Субкомпактный внедорожник Tata уже доступен для заказа в Индии с платой за бронирование в размере 21 тысячи рупий (123 доллара). Цены еще не объявлены, но местные СМИ предсказывают самому маленькому кроссоверу Tata ценник ниже 550 тысяч рупий – то есть до 21 тысячи долларов.