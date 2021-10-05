Крихітний кросовер має м'язисті форми кузову та грізне ім'я, яке означає "удар".

Компанія Tata Motors представила новинку, яку називає “абсолютно новим класом” та “першим компактним позашляховиком в Індії” – Tata Punch.

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Індійський автовиробник повідомляє, що дизайн Punch розроблявся у студіях компанії в Індії, Великобританії та Італії. Це натякає на те, що мініатюрний кросовер мають намір продавати не лише в Індії.

Punch пропонує зручні сидіння ззаду для трьох пасажирів, з щедрим простором для ніг та найкращим у своєму класі місцем на рівні плечей та стегон. Двері компакта відчиняються на 90 градусів для зручного доступу.

Кросовер оснащений 1,2-літровим двигуном Revotron BS6 нового покоління. Мініатюрний кросовер обіцяє високу прохідність на бездоріжжі, завдяки великому дорожньому просвіту у 190 мм, здатності долати брід глибиною до 370 мм та автоматичній трансмісії з режимом TractionPro.

Системи безпеки Tata Punch включають, серед іншого, контроль гальмівного ходу (Brake Sway Control), вперше доступний на автомобілі такого класу, функцію контролю кутової безпеки, подвійні подушки безпеки, паркувальну камеру ззаду та кріплення для дитячого крісла.

Фото: субкомпактний кросовер Tata Punch / Tata

Punch також може похвалитись щедрим простором в багажнику, який вміщує до 366 літрів поклажі, а в салоні є ще 25 відсіків та кишеньок для речей. Кросовер оснащений інформаційно-розважальною системою з 7-дюймовим екраном та підтримкою Android Auto й Apple Carplay. Крім того, мультимедіа “розуміє” голосові команди простою мовою.

Tata Punch пропонується з механічною або автоматичною трансмісією, а одному з семи кольорів кузову та широкими можливостями для персоналізації. Субкомпактний позашляховик Tata вже доступний для замовлення в Індії із платою за бронювання у розмірі 21 тисячі рупій (123 долари). Ціни ще не оголошені, але місцеві ЗМІ пророкують найменшому кросоверу Tata цінник нижче 550 тисячі рупій – тобто до 21 тисячі доларів.