После открытия предзаказов на индийский электрический скутер Ola спрос на него оказался огромным - компания получила 100 тысяч предзаказов.

Более 100 тысяч человек выстроились в очередь, чтобы внести залог за новый электрический скутер Ola сразу после появления возможности его предзаказа. За депозит в 6 долларов желающие смогут первыми получить желаемый двухколесный транспорт даже без понимания его цены. Правда, если покупатель передумает, депозит вернут.

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Индийский производитель Ola имеет грандиозные планы. Он строит мегафабрику начальной мощностью 2 миллиона электрических скутеров в год. Но это не все – в ближайшем будущем ее мощность могут довести до 10 миллионов единиц.

Много? Для Индии, у которой двухколесные машины является доминирующим видом транспорта, и где транспортные средства на бензиновом двигателе составляют большинство этих мотоциклов – совсем нет.

В отличие от многих электрических скутеров и мопедов, предназначенных исключительно для городского использования, скутер Ola имеет лучшие характеристики скорости и мощности. Он развивает максимальную скорость 100 км/ч, а его пробег составляет 150 км на одном заряде.

Скутер имеет дизайн AppScooter от нидерландской компании Etergo. Цена пока не сообщается.