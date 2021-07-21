Після відкриття передзамовлення на індійський електричний скутер Ola попит на нього виявився величезним - компанія отримала 100 000 передзамовлень.

Понад 100 000 людей вишикувалися в чергу, щоб внести заставу за новий електричний скутер Ola одразу після появи можливості його передзамовлення. За депозит у 6 доларів бажаючі зможуть першими отримати бажаний двоколісний транспорт навіть без розуміння його ціни. Щоправда, якщо покупець передумає, депозит повернуть.

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Індійський виробник Ola має грандіозні плани. Він будує мегафабрику початковою потужністю 2 мільйонів електричних скутерів на рік. Але це не все – у найближчому майбутньому її потужність можуть довести до 10 мільйонів одиниць.

Забагато? Для Індії, в якій двоколісні машини є домінуючим видом транспорту, і де транспортні засоби на бензиновому двигуні складають більшість цих мотоциклів – зовсім ні.

На відміну від багатьох електричних скутерів та мопедів, призначених виключно для міського використання, скутер Ola має кращі характеристики швидкості та потужності. Він розвиває максимальну швидкість 100 км/год, а його пробіг становить 150 км на одному заряді.

Скутер має дизайн AppScooter від нідерландської компанії Etergo. Ціна поки що не повідомляється.