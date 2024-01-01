В Индии представили футиристические электрокары по цене от 22 тысячи долларов

В рамках своей новой флагманской серии SUV Electric Origin компания анонсировала свежие модели BE 6e и XEV 9e. Однако, когда говорят "флагман", многие также не имеют в виду непомерные цены. Однако это не про индийские машины – их цена составит 22 тысячи и 26 тысячи долларов соответственно.

Mahindra BE 6e и XEV 9e не только выглядят футуристично, но и имеют внутренние элементы, поддерживающие стильный дизайн, пишет Autoevolution.

Также интересно индийский аналог Mercedes-Benz G-класс будет стоить 23 тысячи долларов

Оба построены на новой электрической архитектуре Mahindra INGLO, которая включает задний привод, адаптивные амортизаторы, заднюю подвеску с пятью рычагами и даже технологию торможения по проводам.

Трансмиссия - это один двигатель мощностью 228 или 282 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,7 с для BE 6e и 6,8 с для XEV 9e. Аккумуляторные блоки имеют пожизненную гарантию и размеры 59 кВт-ч или 79 кВт-ч, причем большой модуль способен обеспечить до 682 км или 656 км на одном заряде, в зависимости от модели.

Кроме того, есть варианты зарядки на 7,3 кВт или 11,2 кВт через сеть переменного тока, а возможности быстрой зарядки постоянного тока повышаются до 175 кВт, и Mahindra обещает уровень заряда на 20-80% менее чем за 20 минут.

Кроме технологии торможения по проводам, дополнительные технически подкованные функции включают MAIA, архитектуру искусственного интеллекта Mahindra, Архитектура поддерживает трехэкранний "широкий экран" XEV 9e или цифровой кокпит BE 6e, а также дисплей дополненной реальности VisionX Heads Up Display и тому подобное.

И последнее, но не менее важное: есть даже “полуавтономность” уровня 2+, которая работает с пятью радарами и одной камерой обзора "для обнаружения животных, пешеходов, баррикад и различных типов транспортных средств".