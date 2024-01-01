В Індії представили футиристичні електрокари за ціною від 22 тисячі доларів

В рамках своєї нової флагманської серії SUV Electric Origin компанія анонсувала свіжі моделі BE 6e і XEV 9e. Однак, коли говорять «флагман», вони також не мають на увазі непомірні ціни. Однак це не про індійські машини – їх ціна складе 22 тисячі та 26 тисячі доларів відповідно.

Mahindra BE 6e та XEV 9e не лише виглядають футуристично, але й мають внутрішні елементи, що підтримують стильний дизайн, пише Autoevolution.

Також цікаво індійський аналог Mercedes-Benz G-клас коштуватиме 23 тисячі доларів

Обидва збудовані на новій електричній архітектурі Mahindra INGLO, яка має задній привід, адаптивні амортизатори, задню підвіску з п’ятьма важелями та навіть технологію гальмування за проводом.

Трансмісія — це один двигун потужністю 228 або 282 к.с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 6,7 с для BE 6e і 6,8 с для XEV 9e. Акумуляторні блоки мають довічну гарантію та розміри 59 кВт-год або 79 кВт-год, причому великий модуль здатний забезпечити до 682 км або 656 км на одному заряді, залежно від моделі.

Крім того, є варіанти заряджання на 7,3 кВт або 11,2 кВт через мережу змінного струму, а можливості швидкої зарядки постійного струму підвищуються до 175 кВт, і Mahindra обіцяє рівень заряду на 20-80% менш ніж за 20 хвилин.

Окрім технології гальмування по проводах, додаткові технічно підковані функції включають MAIA, архітектуру штучного інтелекту Mahindra, Архітектура підтримує триекранний «широкий екран» XEV 9e або цифровий кокпіт BE 6e, а також дисплей доповненої реальності VisionX Heads Up Display тощо.

І останнє, але не менш важливе: є навіть “напівавтономність” рівня 2+, яка працює з п’ятьма радарами та однією камерою огляду «для виявлення тварин, пішоходів, барикад і різних типів транспортних засобів».