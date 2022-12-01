Индийский стартап показал электрический кроссовер в стиле Range Rover Velar за 50 тысяч долларов. Модель Defy выйдет на рынок в следующем году.

Индийский стартап Pravaig Dynamics рассекретил электрический кроссовер Defy, который выйдет на рынок в следующем году и будет стоить 3,95 млн рупий, или $50 тысяч. Машина получит двухмоторную силовую установку, сможет без подзарядки проезжать более 500 километров и будет хорошо ориентироваться в хаотичном трафике Индии. В этом ей поможет программная оболочка Pravaig ChaosEngine, обрабатывающая данные по многочисленным датчикам.

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Дебютную модель индийский стартап Pravaig Dynamics представил в 2020 году. Это электромобиль Extinction Mk1, который по плану должен стать частью премиум-сервиса по аренде автомобилей с водителем для корпоративных клиентов. Сейчас на сайте фирмы эта двухдверка упоминается мельком, зато есть много информации о новинке – кроссовер Defy.

Defy построен на платформе-скейтборде собственной разработки Pravaig с независимыми подвесками на двойных рычагах и регулируемыми стойками-койловерами. В центре "тележки" находится батарея емкостью 90,9 киловатт-часа, на каждой оси - по 150-киловаттному синхронному электромотору с постоянным магнитом. В сумме они дают 300 киловатт (408 л.с.) и 640 Нм момента. С места до ста Defy разгоняется за 4,9 секунды, максимальная скорость – 210 километров в час.

Софт системы терморегуляции Pravaig использует свой, как и управляющие алгоритмы электромоторов и полного привода. Для Defy заявлена трехуровневая рекуперация, дальность хода более 500 километров и коэффициент аэродинамического сопротивления 0,33 (на 0,1 больше, чем у Ranger Rover Velar, на который индийский электрокар удаленно похож). Дорожный просвет Defy равен 234 миллиметрам, глубина преодолеваемого брода - 900 миллиметров.

Дизайн кроссовера авторы называют «брутально изысканным», хотя это обычная неловкость, дополненная модной оптикой на всю ширину кузова и «парящей крышей», которая у Defy состоит из двух стеклянных секций. В салоне – обивка тканью из вторичного сырья, веганская кожа и анодированный алюминий. Четыре кресла Zero Gravity оборудованы вентиляцией и автоматически подстраивают микроклимат под окружающую температуру.

Диагональ центрального дисплея – 15,6 дюйма, виртуальной приборки – 10. Мультимедиа оснащена навигацией, простенькими игрушками и поддерживает связь 5G. Аудиокомпоненты Pravaig предоставила фирма Devialet. Список стандартного оборудования Defy также включает в себя шесть подушек безопасности, архитектурное освещение салона, несколько беспроводных зарядок и систему очистки воздуха с фильтром ультрадисперсных частиц PM 2.5.

Электронных помощников в индийском электрокаре тоже достаточно. Они получают данные из камер кругового обзора, радара, 12 ультразвуковых сенсоров, пары GPS-приемников, гироскопов и трех инерционных измерительных блоков. Потоки "сырой" информации скармливаются компьютеру MultiVAC, на котором запущен "движок" Pravaig ChaosEngine. По словам Pravaig, систему обучали на индийских дорогах со своим хаотическим движением – отсюда такое название.

На рынок Defy выйдет в следующем году и будет стоить от $50 тысяч. В цену войдет годовая гарантия и 12 предоплаченных месяцев доступа к онлайн-сервисам.