Індійський стартап показав електричний кросовер у стилі Range Rover Velar за $50 тисяч. Модель Defy вийде на ринок наступного року.

Індійський стартап Pravaig Dynamics розсекретив електричний кросовер Defy, який вийде на ринок наступного року і коштуватиме 3950000 рупій, або $50 тисяч. Машина отримає двомоторну силову установку, зможе без підзарядки проїжджати більше 500 кілометрів і добре орієнтуватиметься у хаотичному трафіку Індії. У цьому їй допоможе програмна оболонка Pravaig ChaosEngine, яка обробляє дані з численних датчиків.

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Дебютну модель індійський стартап Pravaig Dynamics представив у 2020 році. Це електромобіль Extinction Mk1, який за планом мав стати частиною преміум-сервісу з оренди автомобілів із водієм для корпоративних клієнтів. Зараз на сайті фірми ця дводверка згадується мельком, зате є багато інформації про новинку - кросовер Defy.

Defy побудований на платформі-скейтборді власної розробки Pravaig з незалежними підвісками на подвійних важелях і стійками-койловерами, що регулюються. У центрі "візка" знаходиться батарея ємністю 90,9 кіловат-години, на кожній осі - по 150-кіловатному синхронному електромотору з постійним магнітом. У сумі вони дають 300 кіловат (408 к.с.) та 640 Нм моменту. З місця до ста Defy розганяється за 4,9 секунди, максимальна швидкість – 210 кілометрів на годину.

Софт системи терморегуляції Pravaig використовує свій, як і керуючі алгоритми електромоторів та повного приводу. Для Defy заявлено трирівневу рекуперацію, дальність ходу більше 500 кілометрів і коефіцієнт аеродинамічного опору 0,33 (на 0,1 більше, ніж у Ranger Rover Velar, на який індійський електрокар віддалено схожий). Дорожній просвіт Defy дорівнює 234 міліметрам, глибина броду, що долається - 900 міліметрів.

Дизайн кросовера автори називають «брутально вишуканим», хоча це звичайна незграбність, доповнена модною оптикою на всю ширину кузова і «дахом, що парить», який у Defy складається з двох скляних секцій. У салоні - оббивка тканиною з вторинної сировини, веганська шкіра та анодований алюміній. Чотири крісла Zero Gravity обладнані вентиляцією та автоматично підлаштовують мікроклімат під навколишню температуру.

Діагональ центрального дисплея – 15,6 дюйма, віртуальної «приладки» – 10. Мультимедіа оснащена навігацією, простенькими іграшками та підтримує зв'язок 5G. Аудіокомпоненти Pravaig надала фірма Devialet. Список стандартного обладнання Defy також включає шість подушок безпеки, архітектурне освітлення салону, кілька бездротових зарядок та систему очищення повітря із фільтром ультрадисперсних частинок PM 2.5.

Електронних помічників в індійському електрокарі теж достатньо. Вони отримують дані з камер кругового огляду, радара, 12 ультразвукових сенсорів, пари GPS-приймачів, гіроскопів та трьох інерційних вимірювальних блоків. Потоки "сирої" інформації згодовуються комп'ютеру MultiVAC, на якому запущено "движок" Pravaig ChaosEngine. За словами Pravaig, систему навчали на індійських дорогах зі своїм хаотичним рухом — звідси така назва.

На ринок Defy вийде наступного року і коштуватиме від $50 тисяч. У ціну увійде річна гарантія та 12 передплачених місяців доступу до онлайн-сервісів.