Любвеобильные светофоры работают в городе Акурейри.

Иногда для того, чтобы сделать наш день лучше, достаточно такой простой вещи, как красное сердечко в наших текстовых сообщениях. Однако для жителей городка Акурейри в Исландии, этот незначительный прирост окситоцина не ограничивается вниманием близких людей, желающих им добра. Все, что им нужно сделать, чтобы увидеть этот общеукрепляющий символ, – прогуляться к ближайшему пешеходному переходу.

Также интересно: Блогер заказал онлайн китайский электрический суперкар, а получил недоразумение на колесах: видео

Город Акурейри находится на пороге полярного круга, поэтому тепла в нем не хватает. Также, как и в сердцах жителей, которые всей общиной решили заменить скучные красные кружочки светофоров на теплые символы любви.

Этот шаг состоялся в рамках большей кампании Brostu Með Hjartanu – “Улыбнитесь своим сердцем”, которая проходила в Исландии еще в 2008 году. Жителей поощряли приобщиться к усилиям, направленным на повышение морального духа, вывешивая сердца, изготовленные из цветов незабудок, из окон своих машин, домов и офисов. Примерно в то же время город также открыл массивную установку сердца на соседней горе Варлагейри. Гигантское сердце на горе "билось", благодаря четырем сотням лампочек, создававших пульсацию.

Светофоры в форме сердца решили оставить, даже после того, как инсталляцию размером с футбольное поле на горе Варлагейри выключили. Они до сих пор работают, напоминая жителям города улыбнуться. А горожане, тем временем, размышляют над тем, чтобы снова включить гигантское сердце на горе.

Фото: светофоры с красным сердцем в Исландии / Designyoutrust