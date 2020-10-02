Велелюбні світлофори працюють у місті Акурейрі.

Часом для того, щоб зробити наш день кращим, достатньо такої простої речі, як червоне сердечко у наших текстових повідомленнях. Однак для жителів містечка Акурейрі в Ісландії, цей незначний приріст окситоцину не обмежується примхами близьких людей, які бажають їм добра. Все, що їм потрібно зробити, щоб побачити цей загальнозміцнюючий символ, – прогулятись до найближчого пішохідного переходу.

Також цікаво: Блогер замовив онлайн китайський електричний суперкар, а отримав непорозуміння на колесах: відео

Місто Акурейрі розташоване на порозі полярного кола, тож тепла у ньому бракує. Та не в серцях жителів, які усією громадою вирішили замінити нудні червоні кружечки світлофорів на теплі символи любові.

Цей крок відбувся в рамках більшої кампанії Brostu Með Hjartanu – “Усміхніться своїм серцем”, яка проходила в Ісландії ще у 2008 році. Жителів заохочували долучитися до зусиль, спрямованих на підвищення морального духу, вивішуючи серця, виготовлені з квітів незабудок, з вікон своїх машин, будинків та офісів. Приблизно в той же час місто також відкрило масивну інсталяцію серця на сусідній горі Варлагейрі. Велетенське серце на горі “билось”, завдяки чотирьом сотням лампочок, що створювали пульсацію.

Світлофори у формі серця вирішили залишити, навіть після того, як інсталяцію розміром з футбольне поле на горі Варлагейрі вимкнули. Вони й досі працюють, нагадуючи жителям міста всміхнутись. А містяни, тим часом, міркують над тим, аби знову увімкнути велетенське серце на горі.

Фото: світлофори з червоним серцем в Ісландії / Designyoutrust