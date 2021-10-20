В городе Кубильос-дель-Силь в Испании разместится первый завод по переработке аккумуляторов электромобилей. Проект реализуют компании Endesa и Urbaser.

Завод планируют открыть в 2023 году, хотя процесс хранения аккумуляторов начнется раньше. Ожидается, что предприятие будет перерабатывать 8000 тонн аккумуляторов в год в Испании и Португалии.

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Аккумуляторы электромобилей, которые попадут на завод, будут адаптированы для повторного использования. Остальное будет разряжено, разобрано и подвергнуто процессу разделения и дробления, который позволит перерабатывать составные материалы. В частности такие как пластмассы, алюминий и медь, а также “черную массу”, которая составляет долю, богатую стратегическими металлами имеющих большую ценность в Европе – такие как кобальт, литий и никель, которые имеют важное значение для производства новых аккумуляторов.

Проект позволит создать около 160 новых рабочих мест и привлечь инвестиции, которые превышают 260 миллионов евро. Сейчас аккумулятор электромобиля имеет срок эксплуатации примерно 10 лет, поэтому необходим план утилизации на пике большого спроса, который автомобильный сектор ожидает в ближайшие годы в результате экологической политики многих стран.