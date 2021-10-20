У місті Кубільос-дель-Сіл в Іспанії розміститься перший завод з переробки акумуляторів електромобілів. Проект реалізують компанії Endesa і Urbaser.

Завод планують відкрити у 2023 році, хоча процес зберігання акумуляторів почнеться заздалегідь. Очікується, що підприємство буде переробляти 8000 тонн акумуляторів на рік в Іспанії та Португалії.

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Акумулятори електромобілів, які потраплять на завод, будуть адаптовані для повторного використання. Решта буде розряджена, розібрана і піддана процесу поділу і дроблення, який дозволить переробляти складові матеріали. Зокрема такі як пластмаси, алюміній і мідь, а також “чорну масу”, яка становить частку, багату стратегічними металами, що мають велику цінність в Європі – такі як кобальт, літій і нікель, які мають важливе значення для виробництва нових акумуляторів.

Проект дозволить створити близько 160 нових робочих місць та залучити інвестиції, які перевищують 260 мільйонів євро. Нині акумулятор електромобіля має строк експлуатації приблизно 10 років, тому необхідний план утилізації на піку великого попиту, який автомобільний сектор очікує на найближчі роки в результаті екологічної політики багатьох країн.