В Италии не будут резко отказываться от традиционных двигателей

ФОТО: УкрАвтопром|
Автомобильная промышленность в Италии сохранит традиционные двигатели
Посилання скопійовано!
9 сентября, 18:30
0
0 мин
Действующая власть Италии предлагает не ждать до 2026 г., а уже в следующем году провести промежуточную оценку прогресса в выполнении новых правил по нулевому уровню выбросов углерода. "Нужна ясность, чтобы не допустить краха европейской промышленности".
Читайте также: В Италии осветили дорогу с помощью инновационных технологий: видно, словно днем
Правое правительство Джорджии Мелони считает, что Еврокомиссия должна позволить государствам-членам ЕС иметь больше свободы в выборе технологии, которую они предпочитают для достижения согласованных целей декарбонизации, и поддерживает более постепенный отход от технологий ДВС.