В Италии не будут резко отказываться от традиционных двигателей

Действующая власть Италии предлагает не ждать до 2026 г., а уже в следующем году провести промежуточную оценку прогресса в выполнении новых правил по нулевому уровню выбросов углерода. "Нужна ясность, чтобы не допустить краха европейской промышленности".

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Правое правительство Джорджии Мелони считает, что Еврокомиссия должна позволить государствам-членам ЕС иметь больше свободы в выборе технологии, которую они предпочитают для достижения согласованных целей декарбонизации, и поддерживает более постепенный отход от технологий ДВС.