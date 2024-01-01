В Італії не будуть різко відмовлятись від традиційних двигунів

Діюча влада Італії пропонує не чекати до 2026 р., а вже у наступному році провести проміжну оцінку прогресу у виконанні нових правил щодо нульового рівня викидів вуглецю. «Потрібна ясність, щоб не допустити краху європейської промисловості».

Читайте також: В Італії освітили дорогу за допомогою інноваційних технологій: видно, немов вдень

Правий уряд Джорджії Мелоні вважає, що Єврокомісія має дозволити державам-членам ЄС мати більше свободи у виборі технології, якій вони віддають перевагу для досягнення узгоджених цілей декарбонізації, і підтримує більш поступовий відхід від технологій ДВЗ.