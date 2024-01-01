Укр
Ру

В Італії не будуть різко відмовлятись від традиційних двигунів

Італійські урядовці заявили, що вимоги ЄС стосовно заборони з 2035р. продажу нових авто з ДВЗ слід переглянути раніше, ніж планувалося.
Автомобільна промисловість в Італії не буде відмовлятись від традиційних двигунів - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Автомобільна промисловість в Італії збереже традиційні двигуни

Євген Гудущан
logo9 вересня, 18:30
logo0
logo0 хв

Діюча влада Італії пропонує не чекати до 2026 р., а вже у наступному році провести проміжну оцінку прогресу у виконанні нових правил щодо нульового рівня викидів вуглецю. «Потрібна ясність, щоб не допустити краху європейської промисловості».

Читайте також: В Італії освітили дорогу за допомогою інноваційних технологій: видно, немов вдень

Правий уряд Джорджії Мелоні вважає, що Єврокомісія має дозволити державам-членам ЄС мати більше свободи у виборі технології, якій вони віддають перевагу для досягнення узгоджених цілей декарбонізації, і підтримує більш поступовий відхід від технологій ДВЗ.

#Автобізнес #Новини