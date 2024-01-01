В Італії освітили дорогу за допомогою інноваційних технологій: видно, немов вдень

Розроблене рішення світлового освітлення покращує видимість на дорозі вночі та в туман. Воно зосереджене на поверхні автомагістралі, діє як "оптичний путівник" для автомобілістів. Про це повідомляє італійський спеціалізований ресурс onroadmag.com.

Нині черговий проєкт реалізується на римській південній гілці автомагістралі А1, на розв’язці Торренова. Там встановлена активна система покажчиків "пасовищне світло". Система на цій ділянці складається з 41 світлодіодного проєктора, встановленого безпосередньо на огорожі на відстані 4,5 метра один від одного та на висоті 0,9 м від землі.

Читайте також Як обрати лампи для освітлення дороги

Набір світлових приладів створює оптичний напрямок, що підсвічує контури дороги, покращуючи видимість і безпеку учасників дорожнього руху. Потужність пристроїв, що дорівнює 16 Вт, демонструє енергоефективність, яка ставить їх на вершину систем освітлення, інтегруючи традиційні системи опор.

Високооктанове пальне Mustang 100, яке доступне на АЗК WOG, заправляють у спортивні та заряджені автомобілі, щоб отримати від двигунів максимальну продуктивність та динаміку розгону. Рекламна інформація

Система, що вже випробувана на ділянках кільцевої дороги Неаполя, розроблена компанією Movyon і схвалена Міністерством інфраструктури та транспорту. Вона пропонує високотехнологічний візуальний ефект, рівномірно освітлюючи проїжджу частину та покращуючи видимість навіть у разі туману.

Також система повідомляє про аномалії дорожнього руху та миттєво виявляє аварії на дорозі, пропонуючи при цьому 33% економії енергії на кілометр. Загалом буде встановлено 1800 світлодіодних освітлювальних приладів уздовж усього віадуку Каподічіно (1369 м).

Читайте також В Києві через відключення вуличного освітлення кількість загиблих пішоходів зросла у шість разів



Крім того, Autostrade per l'Italia запустила проєкти з енергоефективності всією мережею автомагістралей, включаючи заміну світлодіодних розв’язок, який передбачає встановлення понад 1400 освітлювальних приладів зі світлодіодною технологією. Це втручання зменшить споживання енергії приблизно на 160 МВт-год на рік.