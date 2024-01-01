Разработанное решение светового освещения улучшает видимость на дороге ночью и в туман. Оно сосредоточено на поверхности автомагистрали, действует как "оптический путеводитель" для автомобилистов. Об этом сообщает итальянский специализированный ресурс onroadmag.com.

Сейчас очередной проект реализуется на римской южной ветке автомагистрали А1, на развязке Торренова. Там установлена активная система указателей "пастбищный свет". Система на этом участке состоит из 41 светодиодного проектора, установленного непосредственно на ограждении на расстоянии 4,5 метра друг от друга и на высоте 0,9 м от земли.

Читайте также Как выбрать лампы для освещения дороги

Набор световых приборов создает оптическое направление, подсвечивающее контуры дороги, улучшая видимость и безопасность участников дорожного движения. Мощность устройств, равная 16 Вт, демонстрирует энергоэффективность, которая ставит их на вершину систем освещения, интегрируя традиционные системы опор.

Высокооктановое топливо Mustang 100, которое доступно на АЗК WOG, заправляют в спортивные и заряженные автомобили, чтобы получить от двигателей максимальную производительность и динамику разгона. Рекламная информация

Система, что уже испытана на участках кольцевой дороги Неаполя, разработана компанией Movyon и одобрена Министерством инфраструктуры и транспорта. Она предлагает высокотехнологичный визуальный эффект, равномерно освещая проезжую часть и улучшая видимость даже в случае тумана.

Также система сообщает об аномалиях дорожного движения и мгновенно обнаруживает аварии на дороге, предлагая при этом 33% экономии энергии на километр. Всего будет установлено 1800 светодиодных осветительных приборов вдоль всего виадука Каподичино (1369 м).

Читайте также В Киеве из-за отключения уличного освещения количество погибших пешеходов выросло в шесть раз



Кроме того, Autostrade per l'Italia запустила проекты по энергоэффективности всей сетью автомагистралей, включая замену светодиодных развязок, которые предусматривают установку более 1400 осветительных приборов со светодиодной технологией. Это вмешательство уменьшит потребление энергии примерно на 160 МВт-ч в год.