В Турине состоялась мировая премьера нового итальянского суперкара Estrema Fulminea. Заявленная стоимость болида – от 1 961 000 евро.

Презентация Estrema Fulminea состоялась в Турине. Новинка получила в свое распоряжение силовой агрегат, состоящий из четырех электромоторов суммарной мощностью 1500 кВт (2040 л.с.). Каждый двигатель отвечает за привод собственного колеса, обеспечивая модели полный привод и индивидуальное регулирование тяги на каждом колесе.

Читайте также: Итальянцы показали 2000-сильный электрокар Estrema Fulminea

Вес автомобиля составляет всего 1500 кг, из которых основной вес приходится на батарею емкостью более 100 кВт. По словам создателей, автомобиль способен преодолевать на одной зарядке около 520 км по циклу WLTP. Кроме того, Estrema Fulminea способна разогнаться от 0 до 320 км/ч менее чем за 10 секунд.

Эти характеристики объясняются тем фактом, что автомобиль получит инновационную твердотельную литий-ионную батарею, поставлять которую будет бельгийская компания Avesta Battery & Energy Engineering. Соглашение между двумя производителями было подписано 1 марта этого года.

Продажи обещают начать ориентировочно в третьем квартале 2023 года. Всего компания планирует произвести 61 экземпляр суперкара.