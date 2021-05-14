У Турині відбулася світова прем'єра нового італійського суперкара Estrema Fulminea. Заявлена вартість боліда – від 1 961 000 євро.

Презентація Estrema Fulminea відбулася в Турині. Новинка отримала у своє розпорядження силовий агрегат, що складається з чотирьох електромоторів сумарною потужністю 1500 кВт (2040 к.с.). Кожен двигун відповідає за привід власного колеса, забезпечуючи моделі повний привід та індивідуальне регулювання тяги на кожному колесі.

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Вага автомобіля становить всього 1500 кг, з яких основна вага припадає на батарею ємністю понад 100 кВт. За словами творців, автомобіль здатний долати на одній зарядці близько 520 км по циклу WLTP. Окрім того, Estrema Fulminea здатна розігнатися від 0 до 320 км/год менш ніж за 10 секунд.

Ці характеристики пояснюються тим фактом, що автомобіль отримає інноваційну твердотільну літій-іонну батарею, поставляти яку буде бельгійська компанія Avesta Battery & Energy Engineering. Угоду між двома виробниками було підписано 1 березня цього року.

Продажі обіцяють почати орієнтовно у третьому кварталі 2023 року. Всього компанія планує виготовити 61 екземпляр суперкара.