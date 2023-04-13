DR EVO 5 – небольшой городской кроссовер длиной 4,3 м. Модель предложена с 1,5-литровым турбомотором, который может работать на бензине или газе.

Итальянская компания DR Automobiles представила свою новую модель — кроссовер EVO 5. Автомобиль выходит на европейский рынок и будет продаваться по цене от 19 900 евро. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

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Такая невысокая цена обусловлена тем, что новый DR EVO 5 имеет китайские корни. Это несколько изменившаяся версия китайского BAIC X3. DR Automobiles занимаются сборкой ряда моделей из Китая, среди которых даже рамные внедорожники и недорогие электромобили.

Кроссовер DR EVO 5 достигает 4,32 м в длину при колесной базе в 2,57 м. Он отличается от китайского собрата дизайном передней части – у него изменены бампер и радиаторная решетка.

Салон DR EVO 5 отделан искусственной кожей, а на центральной панели установлен 8-дюймовый тачскрин. Комплектация включает диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и парктроник.

Кроссовер DR EVO 5 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л. и развивает 185 км/ч. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор, а за доплату могут установить заводское ГБО (в этом случае мощность составит 127 л.с.).