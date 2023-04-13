DR EVO 5 — невеликий міський кросовер довжиною 4,3 м. Модель запропонована з 1,5-літровим турбомотором, який може працювати на бензині чи газі.

Італійська компанія DR Automobiles презентувала свою нову модель — кросовер EVO 5. Автомобіль виходить на європейський ринок і продаватиметься за ціною від 19 900 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

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Така невисока ціна обумовлена тим, що новий DR EVO 5 має китайське коріння. Це дещо змінена версія китайського BAIC X3. DR Automobiles займаються збиранням низки моделей з Китаю, серед яких є навіть рамні позашляховики та недорогі електромобілі.

Кросовер DR EVO 5 досягає 4,32 м у довжину при колісній базі в 2,57 м. Він відрізняється від китайського побратима дизайном передньої частини – у нього змінені бампер та решітка радіатора.

Салон DR EVO 5 оброблений штучною шкірою, а на центральній панелі встановлений 8-дюймовий тачскрін. Комплектація включає діодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду та парктронік.

Кросовер DR EVO 5 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 136 к. с. та розвиває 185 км/год. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор, а за доплату можуть встановити заводське ГБО (у цьому випадку потужність становитиме 127 к. с.).