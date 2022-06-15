Fiat изобрел необычный способ подзарядки электромобилей во время движения.

Компания Fiat в составе концерна Stellantis тестирует новую технологию обеспечения электромобилей энергией прямо на ходу.

Читайте также: Новый Fiat Doblo стал подозрительно похожим на Citroen: причина

Технология названа Dynamic Wireless Power Transfer и базируется на традиционном способе беспроводной зарядки батарей. Однако инженеры подошли к реализации такой методики передачи энергии с другой, необычной стороны.

Используемые сейчас системы беспроводной зарядки передают электричество батареям электромобиля. В то же время проводятся исследования по подпитке батарей с помощью таких систем во время движения. Однако Fiat решил обойти конструктивные ограничения, связанные со способностью аккумуляторов принимать энергию.

Энергопередатчики, проложенные под дорожным покрытием опытной трассы Arena del Futuro в Италии, транслируют постоянный ток непосредственно на двигатель электромобиля, минуя аккумуляторы. Это позволяет сделать энергосистему электромобиля проще и легче. Более того, подобные участки дорожного покрытия позволяют сэкономить заряд, который уже есть в бортовой батарее.

Испытания на Arena del Futuro с помощью доработанного электромобиля Fiat 500 EV показали, что он способен двигаться по дороге, оборудованной энергопередатчиками, с традиционными для шоссе скоростями. В то же время, запас уже имеющейся энергии не тратится.

Позже к компактному электромобилю Fiat присоединится другая марка концерна – Maserati. В испытаниях технологии примет участие батарейный кроссовер Maserati Grecale Folgore, продажи которого должны стартовать весной следующего года.

Что касается перспектив масштабного применения технологии в реальной жизни, то пока ничего не сообщается.