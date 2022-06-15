Fiat винайшов незвичайний спосіб заряджання електромобілів під час руху.

Компанія Fiat у складі концерну Stellantis тестує нову технологію забезпечення електромобілів енергією просто на ходу.

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Технологія названа Dynamic Wireless Power Transfer та базується на традиційному способі бездротового заряджання батарей. Однак інженери підійшли до реалізації такої методики передачі енергії з іншого, незвичного боку.

Системи бездротового заряджання, которі використовуються зараз, передають електрику батареям електромобіля. Водночас проводяться дослідження з підживлення батарей за допомогою таких систем під час руху. Однак Fiat вирішили обійти конструктивні обмеження, пов'язані зі здатністю акумуляторів приймати енергію.

Енергопередавачі, що прокладені під дорожнім покриттям дослідної траси Arena del Futuro в Італії, транслюють постійний струм безпосередньо на двигун електромобіля, минаючи акумулятори. Це дозволяє зробити енергосистему електромобіля простішою та легшою. Ба більше, подібні ділянки дорожнього покриття дозволяють заощадити заряд, який вже є у бортовій батареї.

Випробування на Arena del Futuro за допомогою доопрацьованого електромобіля Fiat 500 EV показали, що він здатний рухатися дорогою, обладнаною енергопередавачами, з традиційними для шосе швидкостями. Водночас запас вже наявної енергії не витрачається.

Пізніше до компактного електромобіля Fiat приєднається інша марка концерну – Maserati. У випробуваннях технології візьме участь батарейний кросовер Maserati Grecale Folgore, продаж якого має стартувати навесні наступного року.

Щодо перспектив масштабного застосування технології у реальному житті поки що нічого не повідомляється.