103-летнюю пенсионерку с просроченными правами задержали за опасное вождение. Возможно, автомобилистка стала одним из самых старших нарушителей правил дорожного движения.

Полиция Италии задержала 103-летнюю женщину за систематические нарушения правил дорожного движения. По данным издания The Canberra Times, пенсионерка в течение нескольких дней подряд примерно одновременно нарушала скоростной режим на своем автомобиле.

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Сотрудники правопорядка вынуждены были конфисковать машину итальянки, которая пообещала сменить машину на двухколесный транспорт.

Нарушительницей правил дорожного движения оказалась Джузеппина Молинари 1920 года рождения. Несколько дней подряд пенсионерка превышала скорость на тех же улицах. Следующим вечером женщина привлекла внимание полицейских, которые остановили автомобиль. В ходе проверки документов инспекторы выяснили, что у Джузепины просроченные водительские права, а также отсутствует страховка на машину.

Вследствие этого полицейские конфисковали автомобиль, а пенсионерку отвезли домой. При этом женщина сообщила, что спешила в гости к друзьям. Нарушительница ПДД заявила, что теперь планирует приобрести мопед.