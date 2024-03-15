103-річну пенсіонерку із простроченими правами затримали за небезпечне водіння. Можливо, автомобілістка стала одним із найбільш старших порушників правил дорожнього руху.

Поліція Італії затримала 103-річну жінку за систематичні порушення правил дорожнього руху. За даними видання The Canberra Times, пенсіонерка протягом кількох днів поспіль приблизно одночасно порушувала швидкісний режим на своєму автомобілі.

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Співробітники правопорядку змушені були конфіскувати машину італійки, яка пообіцяла змінити машину на двоколісний транспорт.

Порушницею правил дорожнього руху виявилася Джузеппіна Молінарі 1920 року народження. Кілька днів поспіль пенсіонерка перевищувала швидкість на тих самих вулицях. Наступного вечора жінка привернула увагу поліцейських, які зупинили автомобіль. У ході перевірки документів інспектори з'ясували, що у Джузепіни прострочені права водія, а також відсутня страховка на машину.

Внаслідок цього поліцейські конфіскували автомобіль, а пенсіонерку відвезли додому. При цьому жінка повідомила, що поспішала у гості до друзів. Порушниця ПДР заявила, що тепер планує придбати мопед.