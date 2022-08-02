Работа электронного кабинета водителя постепенно восстанавливается. Государственное учреждение уже восстановило несколько функций, которые были доступны в мирное время, однако еще три важные функции до сих пор в разработке.
Сервисные центры МВД вместе с командой Государственная IT-компания ГП Инфотех в кабинете водителя восстановили:
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- страхование – владельцы транспортных средств могут выбрать страховую компанию и приобрести страховой полис
- проверку транспортных средств по VIN-коду и персональным данным владельца. А еще вы можете заказать выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и проверить историю транспортного средства.
Возможности кабинета водителя постепенно расширяются и вскоре будут подключены другие услуги для пользователей сервиса:
- заказ индивидуального номерного знака
- проверка штрафов
- управление надлежащим пользователем.
Попасть в электронный кабинет водителя можно воспользовавшись этой ссылкой: https://e-driver.mvs.gov.ua