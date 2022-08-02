Работа электронного кабинета водителя постепенно восстанавливается. Государственное учреждение уже восстановило несколько функций, которые были доступны в мирное время, однако еще три важные функции до сих пор в разработке.

Сервисные центры МВД вместе с командой Государственная IT-компания ГП Инфотех в кабинете водителя восстановили:

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страхование – владельцы транспортных средств могут выбрать страховую компанию и приобрести страховой полис

проверку транспортных средств по VIN-коду и персональным данным владельца. А еще вы можете заказать выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и проверить историю транспортного средства.

Возможности кабинета водителя постепенно расширяются и вскоре будут подключены другие услуги для пользователей сервиса:

заказ индивидуального номерного знака

проверка штрафов

управление надлежащим пользователем.

Попасть в электронный кабинет водителя можно воспользовавшись этой ссылкой: https://e-driver.mvs.gov.ua