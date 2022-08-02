Робота електронного кабінету водія поступово відновлюється. Державна установа уже відновила кілька функцій які були доступні у мирний час, проте ще три важливі функції досі у розробці.

Сервісні Центри МВС разом із командою Державна IT-компанія ДП Інфотех у кабінеті водія відновили:

Читайте також: Перереєстрацію автомобілів можна буде здійснити через "електронний кабінет водія"

страхування – власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс

перевірку транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника. А ще ви можете замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів й перевірити історію транспортного засобу.

Можливості кабінету водія поступово розширюються та незабаром будуть підключені інші послуги для користувачів сервісу:

замовлення індивідуального номерного знаку

перевірка штрафів

керуванням належним користувачем.

Потрапити в електронний кабінет водія можна скориставшись цим посиланням: https://e-driver.mvs.gov.ua