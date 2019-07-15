Пройти по тротуару в районе Воздвиженки просто невозможно.

Массив Воздвиженка на столичном Подоле – это просто ад для пешеходов. Автовладельцы полностью перекрывают тротуары своими машинами, захватывают себе места парковочными замками и просто плюют на права пешеходов, местных жителей и мам с детскими колясками.

Апогеем этого беспредела является ресторан OXOTA NA OVETS, который просто взял и отжал себе ВЕСЬ тротуар под летнюю площадку. С замечательной отмазкой, якобы они оставили проход пешеходам. А директор этого заведения, как оказалось "устроил" себе паркоместо на тротуаре, которое перекрывает весь проход пешеходам.

Напомним, что украинцев будут штрафовать за парковку на местах для электрокаров.