Пройти тротуаром в районі Воздвиженки просто неможливо.

Масив Воздвиженка на столичному Подолі - це якесь пекло для пішоходів. Автовласники повністю перекривають тротуари своїми автівками, захоплюють собі місця паркувальними замками і просто плюють на права пішоходів, місцевих мешканців та мам з дитячими візочками.

Апогеєм цього свавілля є ресторан OXOTA NA OVETS. Який просто взяв і віджав собі ВЕСЬ тротуар під літній майданчик. Із чудовою відмазкою, нібито вони лишили прохід пішоходам. А директор цього закладу, як виявилося "облаштував" собі паркомісце на тротуарі, яке перекриває весь прохід пішоходам.

Нагадаємо, що українців будуть штрафувати за парковку на місцях для електрокарів.