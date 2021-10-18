Слишком длинная зарядка батареи – один из существенных минусов для владельцев такого транспорта. Эстонский стартап нашел решение этой проблемы.

Автор telegram-канала "Just Tallinn" и блогер RusDelfi Алеся Даршт рассказывает об изобретенных в Эстонии батарейках, которые потенциально могут помочь в переходе с ископаемого топлива на электромобили.

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Эстонский стартап Skeleton Technologies разработал супербатарейку, которую можно зарядить на 100% всего за 15 секунд. И выдержит ли она сотни тысяч циклов без ухудшения качества? Цель – решить проблемы при переходе от ископаемого топлива.

Например, сейчас в электромобилях в качестве батареек дополнительно используют литиевые аккумуляторы, которые со временем разрушаются. Срок их службы небольшой. Так Nissan покрывает гарантию авто Leaf на 5 лет, Renault предлагает 8 лет на Zoe, как и Tesla на Model S.

Кроме того ожидание перезарядки авто даже на сверхбыстрых станциях Tesla-минимум 30 минут! Это не позволяет электромобилю конкурировать с традиционными авто. Однако новые батарейки, возможно, смогут изменить ситуацию.

Пока стартап планирует запустить свой продукт в 2023 году и уже подписал контракт на 1 млрд Евро с ведущим автопроизводителем. Увеличится ли популярность электромобилей благодаря этому – вопрос открытый.